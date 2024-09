Sonne statt Wetterchaos: So schwitzt Hirscher fürs Ski-Comeback

Seit der Rückkehr vom Neuseeland-Schneecamp Ende August ist es ruhig geworden um Marcel Hirscher (35) und sein mit Spannung erwartetes Renncomeback. Jetzt meldete sich der Rekord-Weltcupsieger via Instagram - aus Mallorca!

Während seine ehemaligen ÖSV-Kollegen spektakuläre Ski-Bilder aus Chile posten (z. B. Abfahrer Daniel Hemetsberger), schwitzt Hirscher auf Mallorca. "Szenerie gewechselt, die Schinderei ist dieselbe", schreibt der Sieger von 67 Weltcuprennen unter ein Foto, das ihn auf einem Anstieg am Rennrad zeigt. Dazu eine Traum-Kulisse mit Felsenlandschaft und dem Meer im Hintergrund.

Wie oe24 berichtete, hatte Hirscher zwei perfekte Trainingswochen im August auf neuseeländischem Schnee. Die geplanten FIS-Rennen in Coronet Peak sagte er wegen des Wetterumbruchs ab und legte in der Heimat einen Kondi-Block ein.

Countdown für RTL in Sölden

Wie das Rennrad-Bild aus der Balearen-Insel zeigt, ist Marcel auch dem Unwetter in Österreich rechtzeitig ausgewichen. Aus seinem Umfeld war zuletzt zu hören, dass der Comeback-Countdown nach Plan läuft.

Im Oktober stehen die nächsten Ski-Einheiten am Gletscher am Programm, dann geht's ohnehin Schlag auf Schlag: Vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden (Riesentorlauf am 27. Oktober) will sich der frühere Seriensieger die eine oder andere Vergleichszeit mit bis zuletzt aktiven Rennläufern holen und dann endgültig über einen Start in Sölden entscheiden. Dank neuer FIS-Wildcard-Regelung muss er sich keine Sorgen um seine Startnummer machen: Mit der 31 im 1. Durchgang könnte sich Hirscher eine perfekte Ausgangsposition für den 2. Durchgang herausfahren.