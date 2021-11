"Van Deer": Hirscher plant Racing-Team

Auch ein "unfassbarer Aufwand" hält Marcel Hirscher nicht von seinen Plänen ab.

Der achtfache Gesamtweltcupsieger macht keine halben Sachen - auch in seiner Ski-Pension nicht. Rund zwei Jahre nach seinem Rücktritt als aktiver Rennfahrer sprach Marcel Hirscher bei einem Talk auf der Burg Kaprun offen wie selten zuvor über seine Visionen für die Zukunft. Besonders mit seiner neuen Ski-Marke Van Deer. Die Hirscher-Latten sind so begehrt, dass sie gleich ausverkauft waren.

Kein Wunder also, dass Hirscher noch einen Schritt weitergeht: "Müssen wir damit in den Weltcup gehen? Das ist ein Aufwand, der unfassbar ist", fragt Hirscher. Und antwortet gleich selbst: "Ja, das ist mein Leben, da will ich hin."

Materialentwicklung immer größte Expertise

In welchem Bereich der 32-Jährige mit seinem neuen Projekt laut eigener Aussage den Skisport auf "15 bis 30 Jahre mitprägen" will? "Es wird ein Van Deer Racing Team geben. Dort sehe ich meine Aufgabe", sagt Hirscher. Besonders wenn es darum geht, Athleten zu finden, die "dem Ganzen gerecht werden", soll "sehr viel Wissen von mir einließen". Auch die Materialentwicklung hat es dem Salzburger angetan. "Das war immer meine größte Expertise", sagte er. "Das jetzt in dem Produkt zu sehen. ist einfach schön. Es geht nicht nur um Marketing, jedes Material ist sorgfältig ausgewählt, mit einer Qualität, wo ich sagen kann, ich habe ein reines Gewissen."

Auch ganz oben auf seiner Agenda: Die Entwicklung eines Skischuhs.