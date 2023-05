Verwirrung um Kitz-Kombination

FIS will alles erst absegnen, doch Kitz prescht mit Hahnenkamm-Programm vor.

Auf Facebook machen die Veranstalter der 84. Hahnenkamm-Rennen die "Weltcup-Premiere in Kitzbühel 2024" publik. Demnach startet das Kitzbühel-Weekend am Freitag (18. Jänner 2024) mit der neuen Team-Kombination. "Dabei kämpfen ein Abfahrer und ein Slalomläufer (derselben Nation) gemeinsam um den Kombi-Sieg", heißt es ergänzend auf der Hahnenkamm-Website. "Die beiden Rennen finden am selben Tag statt." Samstag und Sonntag folgen die klassische Hahnenkamm-Abfahrt und der Slalom am Ganslernhang.

»Chance, zu Ursprüngen zurückzukehren«

"Für Kitzbühel bedeutet dies die einmalige Chance, zu den Ursprüngen zurückzukehren: Abfahrt, Slalom und Kombination", schreiben die Hahnenkamm-Organisatoren und hoffen "auf reges Interesse seitens Athleten, Fans und Medien an diesem außergewöhnlichen Ereignis."

Lesen Sie auch FIS plant völlig neues Rennen in Kitzbühel Bereits diese Woche soll das neue Rennformat beschlossen werden.

Offiziell abgesegnet werden muss freilich alles erst am 24. Mai vom FIS-Council. Dabei soll auch die beim FIS-Meeting in Dubrovnik angedachte Herren-Slalom-Premiere in Obergurgl im November und das auf zwei Wochen (Speed/Technik) verlängerte Weltcup-Finale in Saalbach bestätigt werden.