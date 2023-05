FIS plant völlig neues Rennen in Kitzbühel

Bereits diese Woche soll das neue Rennformat beschlossen werden.

Diese Woche findet in Kroatien die Frühjahrstagung der FIS statt. Der Weltskiverband will dabei den Rennkalender für die kommende Weltcupsaison fixieren. Bei den Damen soll es 44 Bewerbe (je 11 in Abfahrt, Super-G, RTL und Slalom), bei den Herren sogar 45 Rennen (12 Abfahrten, 9 Super-G, 11 RTL und 13 Slalom) geben.

Wie skinews.ch berichte, will die FIS aber auch einen ganz neuen Bewerb einführen: die sogenannte Team-Kombination. Die Premiere des Wettbewerbs soll dabei ausgerechnet in Kitzbühel stattfinden.

Das neue Format soll den unattraktiven Teambewerb ersetzen, der zuletzt für viel Kritik sorgte. Wie genau die Team-Kombi aussehen soll, ist noch unklar. Möglich ist, dass die Zeiten von Läufern einer Nation bei Super-G und Abfahrt bzw. RTL und Slalom zusammengezählt werden. Neben Kitzbühel soll die Team-Kombi auch in Saalbach und beim Weltcup-Finale durchgeführt werden.