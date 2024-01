Was Ski-Legende Klammer Unternehmer Hirscher ausrichten lässt

Die Idee von Marcel Hirscher, einen Kontinente-Wettkampf der Ski-Legenden Hermann Maier, Bode Miller & Co. zu organisieren, wird in der Szene heftig diskutiert. Franz Klammer hat dazu seine eigene Meinung.

Wie oe24 berichtete, ließ Rekord-Weltcupsieger Marcel Hirscher, inzwischen erfolgreicher Ski-Unternehmer, bei der großen Jahresabschluss-Gala von ServusTV im Hangar-7 mit einer spannenden Idee aufhorchen: "Ich glaub, ein All-Star-Rennen wär eine coole Gschicht, wirklich lässig." Dem Van-Deer-Boss ist auch klar, "dass bei der Organisation wohl ich Gas geben müsste". Aber er hat sich offenbar schon was überlegt.

Der ehemalige Skistar würde nicht nur selbst seine Van-Deer-Ski anschnallen. Hirscher zählt auf, wen er neben unserem Lieblings-Deutschen Felix Neureuther dabei haben will: "Bode Miller, Ted Ligety, Hermann Maier – es wär doch mega, wenn wir da was zusammenbringen würden. Vielleicht sogar länderübergreifend wie (im Golf, d. Red.) beim Ryder Cup. Schaun wir mal, was uns so einfällt". Dann richtete sich der 34-Jährige an die ServusTV-Seher: "Wenn ihr gute Ideen habt, lasst es uns wissen. Wir hätten viele Möglichkeiten."

"Ski-Ryder-Cup ist ein alter Hut"

Das rief Legende Franz Klammer (70) auf den Plan. Im oe24-Talk meinte der Abfahrts-Olympiasieger von 1976: "Marcel Hirscher könnt ihr ausrichten, dass seine Ryder-Cup-Idee ein alter Hut ist. Wir sind das schon vor 40 Jahren gefahren." Klammer erinnert sich: "Wir haben damals als Team Europa gegen Amerika Gas gegeben." Das Format war originell und unterhaltsam zugleich. Klammer: "Wenn unten einer ins Ziel gekommen ist, ist oben das Startgate aufgegangen und der oder die Nächste ist losgefahren. In den USA war das eine Riesengschicht und hatte mehr TV-Zuschauer als der Weltcup." Beim Aufzählen der Legenden, die damals am Start waren, kommt Klammer ins Schwärmen: "Girardelli, Zurbriggen oder die Mahre-Brüder, jeder wollte bei dieser Show dabei sein."

Und da ist Klammer dann ganz bei Hirscher: "Es wär tatsächlich an der Zeit, die Gschicht wieder zu beleben." Abwarten, was das Hirscher-Team (mit Red-Bull-Power?) tatsächlich auf die Beine stellt!