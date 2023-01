Das Wetter macht den Verantwortlichen vor der zweiten Abfahrt zu schaffen.

In Kitzbühel ist die Entscheidung gefallen, dass trotz der Schneefälle in der Nacht die zweite Ski-Weltcup-Abfahrt der Männer ebenfalls vom Originalstart gefahren wird (ab 11.30 im Sport24-Liveticker). Es wird ein zusätzlicher Vorläufer zum Einsatz kommen, also nun fünf, damit bereits die Startnummer eins eine möglichst saubere Rennlinie hat. Da es anhaltend leicht schneit, werden die Startintervalle verkürzt. Die erste Abfahrt am Freitag gewann Vincent Kriechmayr.