Wieder kein Abfahrts-Glück für ÖSV-Herren in Beaver Creek

Die ÖSV-Herren müssen ein weiteres Jahr auf einen Abfahrts-Sieg in Beaver Creek warten.

17 Jahre ist es bereits her, dass Österreich über einen Abfahrts-Sieg in Beaver Creek jubeln durfte. Im Jahr 2007 gab es mit Michael Walchhofer den letzten rot-weiß-roten Triumphanten. Groß waren deshalb am Freitagabend die Hoffnungen auf einen ÖSV-Abfahrtssieg in Beaver Creek. Vincent Kriechmayr ließ diesen Traum mit seiner Bestzeit im Abschlusstraining weiter aufleben - letztendlich gelang es dem 33-Jährigen jedoch nicht als Schnellster durch die Ziellinie zu fahren. Somit konnte nicht nur der "Beaver-Creek-Fluch" nicht gebrochen werden - die ÖSV-Herren verpassten außerdem eine weitere Chance auf das erste Gold der Saison.

Doppelführung für Schweizer

Als Nummer 15 stürzte sich Kriechmayr aus der Starthütte, ließ während seiner Fahrt keine gröberen Fehler zu erkannte aber "eine Summe von Kleinigkeiten, die nicht optimal waren". Der Oberösterreicher hatte Schwierigkeiten damit an Fahrt aufzunehmen, weshalb er letztendlich als Vierter, 65 Hundertstel auf den führenden Justin Murisier, unten ankam. Doch auch seine ÖSV-Teamkollegen, wie Stefan Eichberger(Platz 20/+1:75) und Stefan Babinsky (Platz 17/+1:60) sollten auf der "Birds of Prey" keine Chance aufs "Stockerl" haben. Bester Österreicher war letztendlich Kriechmayr mit Rang fünf.

Indes waren es die Schweizer, die den Abfahrts-Klassiker dominierten. Als Nummer drei ging Murisier an den Start, der die Piste regelrecht hinunterglitt. Dem 32-Jährigen konnte mit seiner Hammer-Zeit von 1:40:04 keiner mehr den ersten Weltcup-Sieg nehmen. Nicht einmal Favorit und Landsmann Marco Odermatt, der sich auf dem zweiten Platz mit 20 Hundertstel Rückstand hinten anreihen musste. Bronze sicherte sich indes der Slowene Miha Hrobat.

Beaver-Creek-Hoffnung lebt weiter

Somit bleibt Matthias Mayer mit seinem zweiten Platz im Jahr 2021 weiterhin der letzte Österreicher, der es bei der Colorado-Abfahrt auf das Podest geschafft hat. Abschreiben dürfen österreichische Ski-Fans das Wochenende in Beaver Creek deshalb noch lange nicht, denn zwei weitere Rennen stehen an. Am Samstag (18.30 Uhr) kämpfen die ÖSV-Herren im Super-G weiter um den ersten Saisonsieg. Am Sonntag (18 Uhr) steht der Riesenslalom an.