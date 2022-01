Kombinierer Lamparter siegt im Klingenthal-Thriller

Österreichs Kombi-Hoffnung Johannes Lamparter feiert in Klingenthal seinen zweiten Saisonsieg und katapultiert sich an die Weltcupspitze und schnappt sich das begehrte Gelbe Trikot von Konkurrent Jarl Magnus Riiber.

Johannes Lamparter hat am Samstag, eine Woche nach seiner Sieg-Premiere in Val di Fiemme, seinen zweiten Weltcupsieg in der Nordischen Kombination gefeiert. Der Doppel-Weltmeister gewann in Klingenthal nach Rang drei im Springen nach 25:18,5 Minuten in der 10-km-Loipe 0,3 Sekunden vor dem Esten Kristjan Ilves und 0,7 vor Ryota Yamamoto. Franz-Josef Rehrl und Mario Seidl sorgten mit den Rängen sieben und acht für weitere Top-Ten-Plätze für den ÖSV.



Der Bewerb fand ohne Weltcup-Dominator Jarl Magnus Riiber sowie einigen weiteren Norweger statt. Lamparter hat mit dem Sieg die 100 Punkte Vorsprung des Norskers im Gesamtweltcup aufgeholt und zu diesem aufgeschlossen.