Österreicher Seidl in Oberwiesenthal Zweiter

Auf der zweiten Station des Sommer-Grand-Prix in der Nordischen Kombination hat der Salzburger Mario Seidl am Mittwoch in Oberwiesenthal Rang zwei belegt.

Nach einem Sprung und zehn Skiroller-Kilometern musste er sich nur dem Deutschen Vinzenz Geiger um 1,2 Sekunden knapp geschlagen geben. Geiger führt vor den zwei letzten Bewerben in Villach auch die Gesamtwertung an, Seidl ist 20 Punkte zurück hinter dem Finnen Ilkka Herola Dritter. Bei den Frauen kam Annalena Slamik als beste Österreicherin auf Platz sechs. Es siegte wie im Oberhof-Doppel die Norwegerin Gyda Vestvold Hansen, diesmal mit mehr als einer Minute Vorsprung. Die Serie wird am Wochenende mit jeweils zwei Bewerben in der Villacher Alpenarena abgeschlossen.