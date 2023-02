Kraft hebt in Planica zum Rekord-Sprung ab

Skispringer Stefan Kraft kann in Planica mit einem weiteren Podestplatz zum erfolgreichsten ÖSV-Athleten der Geschichte bei Nordischen Weltmeisterschaften werden.

Der Salzburger hat seit 2015 bei allen vier Weltmeisterschaften mehrfach angeschrieben und bereits zwölfmal Edelmetall geholt. Damit liegt er gleichauf mit Gregor Schlierenzauer an der Spitze des Rankings nach der Gesamtzahl.

Gemessen an Einzelmedaillen ist Kraft mit drei Titeln bzw. insgesamt fünf (3-0-2) vor Schlierenzauer (1-3-0) bereits die Nummer eins. "Es ist schon etwas Besonderes, wenn man weiß, was für eine Skisprung-Nation Österreich ist. Meine großen Vorbilder sind aus Österreich gekommen. Und da mehr WM-Titel zu haben, ist etwas ganz Besonderes. Was bis jetzt seit ich skispringe bei der WM immer rausgeschaut hat, ist unglaublich. Immer wieder hat es geklimpert um meinen Hals", meinte Kraft. In Planica hat er zwei Chancen in Einzel und zwei in Teambewerben, die erste am Samstag von der Normalschanze.

Im Einzel jubelte Kraft 2017 in Lahti über Goldene von der kleinen und großen Schanze. Vor zwei Jahren in Oberstdorf legte er einen weiteren Großschanzentriumph nach. Die ÖSV-WM-Bestenliste inklusive Team-Erfolgen führt aber klar Thomas Morgenstern (8-2-1) vor Wolfgang Loitzl (7-0-1) und Schlierenzauer (6-5-1) an. Kraft (3-5-4) ist in diesem Ranking Vierter. Die erfolgreichsten Kombinierer sind Bernhard Gruber (3-3-3) und Felix Gottwald (3-2-6).