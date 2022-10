× Rehrl und Pinkelnig küren sich zu Doppelstaatsmeistern

Der Steirer Franz-Josef Rehrl und die Vorarlbergerin Eva Pinkelnig haben sich am Wochenende zu Doppel-Staatsmeistern in der Nordischen Kombination bzw. im Skispringen gekürt.

Nach ihren Erfolgen im Normalschanzen-Bewerb am Samstag in Ramsau schlugen sie auch am Sonntag in Bischofshofen im Großschanzen-Bewerb zu. Der Männer-Titel von der Großschanze ging an den Tiroler Manuel Fettner, am Vortag hatte der Salzburger Stefan Kraft triumphiert.

Fettner sicherte sich seinen insgesamt zweiten Staatsmeistertitel vor Daniel Tschofenig und Michael Hayböck. Pinkelnig setzte sich vor Chiara Kreuzer und Sara Marita Kramer durch.

© GEPA ×

Rehrl distanzierte Mario Seidl - kam von einer längeren krankheitsbedingten Pause zurück - und Johannes Lamparter. Rehrl überzeugte auf der Schanze und auf Skirollern: "Ich hoffe, dass ich die Form in den Winter rüberbringen kann." Fettner über seinen Sieg: "Ein toller Abschluss von einem richtig erfolgreichen Sommer." Pinkelnig jubilierte: "Doppelstaatsmeistertitel - eine Super-Bestätigung!"