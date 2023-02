Rehrl und Rettenegger-Brüder lassen Schonach-Weltcup aus

Der Steirer Franz Josef Rehrl sowie die Salzburger Stefan und Thomas Rettenegger lassen im WM-Vorfeld den Weltcup der nordischen Kombinierer am Wochenende in Schonach aus.

Triplesieger Johannes Lamparter reist aber im Kampf um den Gesamtweltcup in den Schwarzwald, der Tiroler liegt fünf Bewerbe vor Saisonende mit 101 Punkten Vorsprung in Front. Auch Lukas Greiderer, Martin Fritz und Mario Seidl treten am Samstag (9.45/13.45 Uhr) und Sonntag (9.30/14.15/jeweils live ORF 1) an.

Die letzten Bewerbe bei den Frauen vor den Weltmeisterschaften in Planica bestreiten Lisa Hirner und Annalena Slamik nach einer mehr als 28-stündigen Rückreise zu Wochenbeginn von den Junioren-Weltmeisterschaften in Whistler. Gemeinsam holten sie in Kanada Mixed-Gold, für Hirner gab es auch Einzel-Bronze. Die erste Schonacher Frauen-Konkurrenz ist für Samstag (9.00/12.45) angesetzt, am Sonntag (10.30/12.35/jeweils live ORF Sport +) folgt eine Zugabe.