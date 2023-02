Adler-Rumpfteam will in Rasnow überraschen

Die letzten Skisprung-Weltcupbewerbe vor den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften gehen wie angekündigt ohne die besten Österreicher über die Bühne.

Die WM-Fixstarter Stefan Kraft, Manuel Fettner, Michael Hayböck, Jan Hörl und Daniel Tschofenig werden sich unterdessen mit Cheftrainer Andreas Widhölzl in Ruhe auf die kommende Woche beginnende WM in Planica vorbereiten. Der ÖSV schickt deshalb Clemens Aigner, Philipp Aschenwald, Andre Fussenegger, Timon Pascal Kahofer, Markus Rupitsch, Julijan Smid und Jonas Schuster nach Rasnov. Der zweite Anzug der ÖSV-Adler will beim ersten Springen am Samstag (ab 16.20 Uhr im Sport24-Liveticker) überraschen.

Für Daniel Huber ist die Saison hingegen voraussichtlich vorbei, er muss sich wohl einem weiteren Eingriff unterziehen und fällt zumindest mehrere Wochen aus.

Der Salzburger hatte nach überstandenem Knorpelschaden im rechten Knie erst unlängst sein Weltcup-Comeback gegeben. Eine Abnützung im linken Hüftgelenk dürfte laut ÖSV-Angaben nun aber eine neuerliche Operation dringend erforderlich machen. Das Vorgehen werde demnach derzeit mit Medizin-Experten abgeklärt.