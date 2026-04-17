Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Nordisch
  5. Skispringen
Lisa Eder
© Getty

Nach Olympia-Pleite

Adler-Schock: Überraschendes Karriereende im ÖSV mit 24

Von
17.04.26, 12:45
Teilen

Der nächste Rücktritt im Team der ÖSV-Adler kommt extrem überraschend.

Der ÖSV muss nächstes Jahr ohne eine seiner besten Springerinnen auskommen. Lisa Eder hat nach einer starken Saison, in der ihr nur Dominatorin Nika Prevc die Show stehlen konnte, ihren Rücktritt bekannt gegeben.

Die 24-jährige Partnerin von Manuel Fettner, der heuer ebenfalls seine Karriere beendet hat, feierte heuer zwei Weltcupsiege und wurde nach dem Karriereende von Sara Marita Kramer und der Verletzung von Eva Pinkelnig zur Leaderin bei den Skisprung-Damen.

"Der Österreichische Skiverband (ÖSV) nimmt diese Entscheidung respektvoll zur Kenntnis", heißt es in einer Aussendung. Die Verantwortlichen dürften von dem Karriereende ebenfalls überrascht worden sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen