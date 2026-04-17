Adler-Schock: Überraschendes Karriereende im ÖSV mit 24

Der nächste Rücktritt im Team der ÖSV-Adler kommt extrem überraschend.

Der ÖSV muss nächstes Jahr ohne eine seiner besten Springerinnen auskommen. Lisa Eder hat nach einer starken Saison, in der ihr nur Dominatorin Nika Prevc die Show stehlen konnte, ihren Rücktritt bekannt gegeben.

Die 24-jährige Partnerin von Manuel Fettner, der heuer ebenfalls seine Karriere beendet hat, feierte heuer zwei Weltcupsiege und wurde nach dem Karriereende von Sara Marita Kramer und der Verletzung von Eva Pinkelnig zur Leaderin bei den Skisprung-Damen.

"Der Österreichische Skiverband (ÖSV) nimmt diese Entscheidung respektvoll zur Kenntnis", heißt es in einer Aussendung. Die Verantwortlichen dürften von dem Karriereende ebenfalls überrascht worden sein.