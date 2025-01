Dritter Weltcupsieg für Seifriedsberger in Zao

Oberösterreicherin in der WM-Saison erstmals ganz oben - Pinkelnig Neunte

Jacqueline Seifriedsberger hat am Sonntag in Zao erstmals in der WM-Saison ein Weltcup-Skispringen gewonnen. Die 34-jährige Oberösterreicherin kam auf der Normalschanze auf 99 und 94,5 m und siegte 2,9 Zähler vor der Norwegerin Eirin Maria Kvandal sowie 4,1 vor der Weltcupführenden Nika Prevc aus Slowenien. Eva Pinkelnig wurde als zweitbeste Österreicherin Neunte, Lisa Eder hat den Trip ausgelassen.

Für Seifriedsberger war es der erste Sieg seit Willingen im Vorjahr bzw. der insgesamt dritte. Willingen ist kommende Woche auch die nächste Station im Frauen-Weltcup.