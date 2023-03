Frau in Lebensgefahr: Skisprung-Star Kubacki beendet Saison

Der polnische Skispringer Dawid Kubacki hat seine Saison aus persönlichen Gründen vorzeitig beendet.

Kubackis Frau Marta wurde ins Krankenhaus eingeliefert und befindet sich in Lebensgefahr, wie der 33-Jährige am Montag auf Instagram bekannt gab. "Sie ist in guten Händen, sie ist ein starkes Mädchen, ich weiß, sie wird dagegen ankämpfen", schrieb Kubacki zu einem Foto, das seine Frau mit den beiden kleinen Kindern zeigt.

Der polnische Weltklasse-Athlet war am Sonntag vorzeitig aus Norwegen abgereist und hatte das zweite Skifliegen in Vikersund ausgelassen. "Das ist natürlich das Ende der Saison für mich, aber das ist jetzt nicht wichtig", schrieb Kubacki.