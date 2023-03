Tschofenig holt in Lillehammer dritten Platz

Daniel Tschofenig wird beim Springen in Lillehammer Dritter. Der Sieg geht an den Polen Dawid Kubacki. Der Slowene Anze Lanisek holt Platz zwei. Stefan Kraft fällt auf Rang acht zurück.

Dawid Kubacki hat das zweite Weltcup-Springen in Lillehammer am Donnerstag für sich entschieden. In einer Windlotterie hatte der Pole die Nase um 7,2 Punkte vor dem Slowenen Anze Lanisek und dem Österreicher Daniel Tschofenig (-9,2 Pkt.), der die Halbzeitführung in einem von wechselnden Windbedingungen geprägten Bewerb nicht ins Ziel brachte. Besonders stark bekam das Stefan Kraft zu spüren, der bei widrigen Verhältnissen vom dritten auf den achten Rang (-40,1) abstürzte.

Lokalmatador und Weltcup-Gesamtführender Halvor Egner Granerud wurde Sechster (-24,4). Mit Clemens Aigner als 10. (-44), Manuel Fettner als 11. (-44,8) und Jan Hörl als 12. (-44,9) sorgte ein Trio für einen starken mannschaftlichen Auftritt der Österreicher.

Damit tankten mehrere ÖSV-Adler auch Selbstvertrauen für die letzten beiden Raw-Air-Bewerbe, die Skifliegen in Vikersund am Freitag (Qualifikation, 17.00 Uhr), Samstag (1. Fliegen) und Sonntag (Qualifikation und 2. Fliegen).