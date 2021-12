ÖSV-Adler jagen nächsten Triumph

Unsere ÖSV-Adler wollen am Samstag in Klingenthal wieder zuschlagen.

„Wir sind gut aufgestellt, materialtechnisch und auch sprungtechnisch, wir haben ein gutes Paket. Der Erfolg gibt uns noch mehr Selbstvertrauen“, zeigt sich Cheftrainer Andreas Widhölzl vollauf zufrieden. Und das kann er auch sein, denn seine Adler zeigten im bisherigen Saisonverlauf starke Leistungen.

Zuletzt holte sich Österreich in Wisla den Erfolg im Team-Bewerb, dann jubelte Jan Hörl im fünften Einzelbewerb auch noch über den ersten Saisonsieg für das ÖSV-Team und gleichzeitig seinen ersten Weltcup-Triumph. Noch dazu flog Stefan Kraft auf den dritten Platz.

Widhölzl: „Ich freue mich sehr für Jan und Stefan, wir wussten sie haben es drauf und gerade für Jan war es echt an der Zeit. Wir haben hart dafür gearbeitet und da freut es mich für das gesamte Team, wenn es so aufgeht.“

In Klingenthal auf Wiedergutmachung aus

An diesem Wochenende geht es in Klingenthal mit zwei Einzelbewerben weiter (Samstag und Sonntag jeweils 16 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker). Dort haben die Adler einiges gutzumachen. In der Vorsaison gab es nämlich zwei völlig verpatzte Springen in Deutschland.

Auf Platz 16 für Philipp Aschenwald am ersten Tag folgte Rang 11 für Hörl. Heißt: Die Schützlingen von Widhölzl sind auf Wiedergutmachung aus und wollen den Schwung von Wisla mitnehmen.