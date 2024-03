ÖSV-Adler Jan Hörl siegt im Thriller

ÖSV-Adler Jan Hörl fliegt am Sonntag in Lahti (FIN) zum Sieg beim zweiten Springen in Lahti. Für Stefan Kraft endet das Wochenende in Lahti erneut enttäuschend. Der Weltcup-Gesamtführende landet nach Platz 49 am Freitag diesmal auf Position 8.

Weltcup-Leader Stefan Kraft (8.) hielt seine Verfolger Ryoyu Kobayashi (5.) und Andreas Wellinger (7.) bei erneut nachteiligen Windbedingungen einigermaßen auf Distanz. Widhölzl lobte seinen Schützling Nach Sprüngen auf 124 und 134,5 m hatte Hörl 1,9 Punkte mehr als Prevc. "Es war ein richtig gutes Wochenende für mich. Die Sprünge waren gut, die Form passt weiterhin, das macht Skispringen leicht." ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl lobte seinen Schützling, der schon am Freitag Fünfter geworden war. "Er hat einen richtig guten Job gemacht mit perfekten Sprüngen." Fettner fliegt mit 134 m auf Rang 6 Zweitbester Österreicher war Manuel Fettner als Sechster dank eines 134-m-Sprungs im zweiten Durchgang. Kraft, der am Freitag den zweiten Durchgang verpasst hatte, konnte erneut mit dem Wind in Finnland hadern, betrieb als Achter (122,5/122,5) aber Schadensbegrenzung. Michael Hayböck wurde Zehnter. Der 18-jährige Juniorenweltmeister Stephan Embacher (13.) sprang im sechsten Weltcup-Antreten zum vierten Mal in die Punkteränge. Zählbares gab es auch für die 51-jährige Skisprung-Legende Noriaki Kasai (28.). Für Daniel Tschofenig war der Bewerb hingegen nach einem 110-m-Hüpfer im ersten Durchgang vorbei.