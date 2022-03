Mixed-Team plant die Olympia-Revanche

Unsere Adler nehmen heute (16 Uhr) in Oslo den Sieg ins Visier.

Bei Olympia wurde der Mixed-Teambewerb der Skispringer zur Farce. Zur Erinnerung: ÖSV-Adlerin Daniela Iraschko-Stolz war eine von fünf Damen, die disqualifiziert wurden. Am Ende blieb Österreich ohne Medaille -Rang 5.

Heute (ab 16 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) soll beim Raw Air in Oslo die Revanche her. Unser Ass: Die Gesamtweltcupführende Marita Kramer, die in Peking wegen Corona fehlte. Dazu hat Stefan Kraft Rückenwind. In Lahti wurde er in den Einzelbewerben Erster und Dritter, mit dem Team stand er ganz oben auf dem Podest: "Es funktioniert sehr cool."