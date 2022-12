Schweizer überraschen mit Skisprung-Oldie Ammann im Weltcup

Ammann erster Schweizer Skisprung-Weltcup-Sieger Simon Ammann hat sich am Freitag als erster Schweizer den Gesamtsieg im Skispringer-Weltcup gesichert. Der 28-Jährige feierte in Lillehammer seinen achten Saisonsieg, den vierten im Weltcup in Serie, und ist am Sonntag im letzten Bewerb am Holmenkollen bei Oslo bei 203 Punkten Vorsprung auf Verfolger Gregor Schlierenzauer nicht mehr einzuholen.