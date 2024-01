Kraft: "Großer Traum, Medaille zu gewinnen"

Stefan Kraft kommt mit sieben Saisonsiegen im Weltcup und als Gesamt-Weltcupleader nach Bad Mitterndorf an den Kulm. In seiner Kollektion fehlt nur noch eine Skiflug-WM Gold-Medaille...

... über seine Ziele:

„Es ist ein großes Ziel, eine Medaille zu gewinnen, ein großer Traum. Natürlich ist die Skiflug-WM, wenn sie daheim ist, ganz etwas Besonderes. Das erleben zu dürfen, daheim eine WM zu springen, ist wunderschön und immer etwas Besonderes.“

... über WM-Gold:

„Es ist nicht so, dass ich das unbedingt brauche in meiner Karriere. Das muss passieren. Ich bin in einer super Form. Das erste Skifliegen in der Saison wird sicher spannend. Vielleicht fliegt einer brutal und man hat keine Chance gegen den. “

... über den Weltcup-Rekord von Schlierenzauer (54 Siege):

„Es ist noch ein bisschen weit weg. Wenn ich einmal zehn (Siege) mehr habe, können wir noch einmal reden. Aber die müssen erst einmal passieren. Ich möchte noch ein paar Jahre skispringen und werde dafür alles tun. Theoretisch ist es möglich, aber ich schaue nicht darauf“.

... über seinen Karriere-Plan:

„Ich habe schon immer gesagt, 2026, das möchte ich unbedingt erleben - in Europa einmal Olympische Spiele, das ist schon etwas ganz Besonderes. Wenn es so läuft denke ich noch nicht ans Aufhören.“