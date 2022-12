Alle ÖSV-Springer überstehen Garmisch-Qualifikation

Das österreichische Team erfüllte die erste Aufgabe in Garmisch-Partenkirchen und wird morgen geschlossen im Wettkampf vertreten sein.

Dawid Kubacki bringt sich in der Qualifikation für das Neujahrsspringen in Position. Mit 143,2 Punkten landet der Pole 1,2 Punkte vor Anze Lanisek aus Slowenien. Auch Platz drei geht mit Timi Zajc an einen slowenischen Athleten. Ihm fehlten 4,1 Punkte in Richtung Kubacki.

Alle ÖSV-Springer dabei

Das österreichische Team erfüllte die erste Aufgabe in Garmisch-Partenkirchen und wird morgen geschlossen im Wettkampf vertreten sein. Manuel Fettner (5.) und Daniel Tschofenig (8.) qualifizierten sich in den Top Ten. Stefan Kraft holte sich auf Platz elf ebenfalls Vertrauen für eine der Schanzen, die ihm in der Vergangenheit nicht viel Freude bereiteten hatten. Michael Hayböck wurde Zwölfter. Jan Hörl (22.), Clemens Leitner (25.) und Philipp Aschenwald (32.) komplettieren das ÖSV-Team am Neujahrstag.

Aus dem deutschen Team konnte sich Philipp Raimund erneut in eine gute Position bringen. Der Youngster war als Neunter bester Deutscher. Constantin Schmid war als Zehnter ebenfalls in den Top Ten.