Fix! Vierschanzen-Tournee findet mit Fans statt

Balsam für die Seelen aller Skisprungfans! Bei den heimsichen Stationen der Vierschanzentournee werden Zuschauer zugelassen sein.

Zum Jahreswechsel gehört ein nordisches Highlight wie "Dinner for one" zum Silvester-Abend. Die alljährliche Vierschanzen-Tournee hält auch wieder in Innsbruck (4. Jänner) und Bischofshofen (6. Jänner). Wenn unsere ÖSV-Adler um Stefan Kraft, Jan Hörl und Co. von den österreichischen Traditionsschanzen segeln, werden diese spektakulären Events mit schwingenden "Rot-Weiß-Rot-Fahnen" über die Bühne gehen - denn Zuschauer sind nun offiziell erlaubt.

Im Detail: Am Bergisel dürfen maximal 4.000 Zuschauer mitfiebern, in Bischofshofen sind es dann 3.500 Fans, die ihre Springer-Lieblinge verfolgen dürfen. Mit der Zuschauer-Erlaubnis gehen jedoch auch Einschränkungen einher. Für alle Fans gilt die die 2G-Regel. Zusätzlich werden Sitzplätze gekennzeichnet und zugewiesen.

Bei den ersten beiden Tournee-Springen in Deutschland wird die Stimmung allerdings eine andere sein. Sowohl in Oberstdorf (29. Dezember) als auch in Garmisch-Partenkirchen (1. Jänner) sind keine Zuschauer erlaubt. Die angespannten Corona-Situation beim "großen Nachbarn" führt dazu, dass bereits zum zweiten Mal in Folge Geister-Springen abgehalten werden müssen.