Stadlober in Lillehammer bei beiden Distanzrennen dabei

Der Saisonauftakt in Lahti ist Geschichte, nun gastiert der Langlauf-Weltcup am Wochenende im norwegischen Lillehammer. Frauen und Männer bestreiten dort je einen Sprint, ein 10-km-Einzelstartrennen (Skating) sowie einen klassischen 20-km-Massenstartbewerb.

Österreichs Aushängeschild Teresa Stadlober wird in den beiden Distanzrennen starten, auch wenn sie mit der Austragung auf der dortigen Biathlon-Loipe nicht so glücklich ist.

Denn die Strecke komme der 29-jährige Salzburgerin nicht entgegen, meinte sie in einer ÖSV-Aussendung vom Mittwoch. "Die Strecke ist relativ flach und letztes Jahr habe ich schon gemerkt, dass mir das nicht zugutekommt. Ich werde trotzdem beide Distanzrennen laufen, wobei mein Hauptaugenmerk ganz klar auf dem klassischen 20 km Massenstartrennen am Sonntag liegt, bei dem ich auch unter die Top-15 kommen möchte."

Nach dem für sie "schwierigen Einstieg" in Ruka will sich Stadlober langsam heranpirschen. "Ich bin meistens am Beginn einer neuen Saison noch nicht in Top-Form und brauche einfach ein paar Wettkämpfe, bis ich wieder im Rennrhythmus bin."

Bei den Männern geht Mika Vermeulen in Lillehammer ebenfalls über die Distanzrennen. Verstärkung erhält das österreichische Duo von den beiden Sprintspezialisten Benjamin Moser und Michael Föttinger, die ihre ersten Saisoneinsätze im Weltcup bestreiten. Die beiden bestreiten auch die 10 km.

Weltcup-Programm Lillehammer (NOR):



Freitag (11.00/12.45 Uhr): 10 km Einzel Frauen bzw. Männer (jeweils Skating)

Samstag (12.00): Sprint Frauen und Männer

Sonntag (10.45/13.00): 20 km Massenstart Frauen bzw. Männer (jeweils klassisch)