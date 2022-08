Snowboard-Ass Julia Dujmovits beendet Karriere

Snowboard: Ex-Olympiasiegerin Julia Dujmovits beendet für Familienglück ihre Karriere.

Snowboard-Ass Julia Dujmovits verabschiedet sich endgültig aus dem Spitzensport. Die Burgenländerin hatte nach den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang ihr Board für zwei Saisonen ins Eck gestellt, im September 2020 jedoch ein Comeback gestartet. Das große Ziel: Die Olympia-Teilnahme 2022 in Peking.

Obwohl durch eine Knieverletzung gehandicapt, fuhr Dujmovits im vergangenen Februar in China im olympischen Parallelriesentorlauf sogar auf Platz sechs. Nun zieht sie endgültig einen Schlussstrich. Grund für den nunmehrigen Rücktritt ist ein erfreulicher: Die 35-jährige Dujmovits und ihr Lebensgefährte Geoffrey Camus erwarten ihr erstes Kind - Geburtstermin ist Anfang des kommenden Jahres.



"Ich bin sehr stolz, was ich in meiner Karriere erreicht und erlebt habe. Mein Traum von Olympia-Gold ist in Erfüllung gegangen, dazu durfte ich bei Winterspielen bei einer Eröffnungsfeier (2022 in Peking, Anm.) und einer Schlussfeier (2014 in Sotschi, Anm.) die österreichische Fahne ins Stadion tragen. Ich möchte mich bei allen verantwortlichen Personen im ÖSV bedanken, die mich über all die Jahre begleitet und 2020 auch mein Comeback ermöglicht haben. Ein Dank geht natürlich auch an meine Sponsoren und Partner, die mich unterstützt und mir meinen Weg mit ermöglicht haben. Jetzt beginnt der nächste aufregende Lebensabschnitt, auf den ich mich extrem freue", so Dujmovits, die 2014 Olympia-Gold geholt hatte. Mittlerweile ist sie als Start-Up-Unternehmerin erfolgreich.