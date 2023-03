Biathlon-Star spurlos verschwunden - jetzt ermittelt sogar der Geheimdienst

Eivind Sporaland ist seit acht Tagen verschollen – jetzt ermittelt sogar der Geheimdienst.

Große Sorge um das norwegische Biathlon-Talent Eivind Sporaland. Der 22-Jährige ist seit dem 19. März spurlos verschwunden - jetzt ermittelt sogar der Geheimdienst.

#savnet #Lillehammer 22 år gamle Eivind Sporaland. Politi og frivillige har søkt siden søndag ettermiddag. Slank og ca 180 cm høy. Blå dunjakke, mørk bukse, røde joggesko og lue.

Boligeiere på Lillehammer: Sjekk uthus og garasjer!

Tips kan meldes politiet på 02800 pic.twitter.com/ty7Al5HOzV — Savnet i Norge (@SavnetiNorge) March 20, 2023

Polizei hat eine Theorie

Sporaland wurde das letzte Mal gesehen, als er vor gut einer Woche seine Wohnung in Lillehammer verliert. Freunde und Bekannte machen sich gleich große Sorgen und starten eine groß angelegte Such-Aktion – bisher aber ohne Erfolg.

Auch die Polizei konnte den Biathleten bisher nicht finden. „Wir haben die geografischen Gebiete in der Nähe, in denen er sein Auto geparkt hat, überprüft, aber ohne Erfolg“, so Einsatzleiter Rune Vegard Huse. Die Polizei hat inzwischen aber eine Theorie: „Wir glauben an die Theorie, dass er lebt, aber nicht gefunden werden will.“