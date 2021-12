Hauser in Annecy-Verfolgung auf Platz sieben

Biathletin Lisa Hauser hat mit Platz sieben bei der Weltcup-Verfolgung in Annecy eine weitere gute Saisonleistung erbracht.

Die Sprint-Vierte des Vortages lag am Samstag bis zum letzten Schießen sogar auf Podestkurs, musste nach ihrem ersten Fehlschuss des Tages aber noch vier weitere Athletinnen vorbeilassen. Die Schwedin Elvira Öberg gewann, bei den Männern feierte Hochfilzen-Sieger Quentin Fillon Maillet mit perfekter Schießleistung einen triumphalen Heimsieg.

Von 20.000 Zuschauern frenetisch bejubelt, übernahm der Franzose nach acht Rennen auch die Führung im Gesamtweltcup. Simon Eder schaffte als 21. (1 Fehler) nach Rang 34 am Freitag eine deutliche Verbesserung, Felix Leitner (2) machte unmittelbar dahinter als 22. einen Rang gut. Das Podest komplettierten der Russe Eduard Latipow (2) und Vetle Sjaastad Christiansen (0) aus Norwegen bzw. die Französin Julia Simon (1) und Hanna Öberg (1), die Schwester der Premierensiegerin.

Hauser ist die gestiegene eigene Erwartungshaltung mittlerweile anzumerken. Mit Rang sieben als sechstbestem Saisonergebnis war die Tirolerin nur "an und für sich" zufrieden. "Die Ausgangsposition wäre heute wieder super gewesen, und ich weiß noch nicht genau, warum ich es heuer in den Verfolgungsrennen nicht ganz optimal hinbekomme", sagte die 28-Jährige, die bisher in drei Rennen dieser Disziplin Vierte, 23. und nun eben Siebente geworden ist. Für den Massenstart am Sonntag nahm sie sich vor, "noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren". "Ich glaube, ich bin sicher nicht die Einzige, die sich danach auf die Weihnachtspause freut."