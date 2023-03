Hauser vergibt im Nove-Mesto-Sprint Top-Platzierung

Marte Olsbu Röiseland hat am Freitag im Biathlon-Weltcup-Sprint in Nove Mesto einen norwegischen Doppelsieg angeführt.Lisa Hauser verpasst als Siebente das Podest knapp.

Die 32-jährige Gesamt-Weltcup-Siegerin von 2021/22 blieb fehlerfrei und setzte sich nach 7,5 Kilometern 20,5 Sekunden vor Ingrid Landmark Tandrevold, die einmal daneben schoss, durch. Die 29-jährige Tirolerin Lisa Hauser (+38,6) landete als beste Österreicherin auf dem siebenten Platz, sie ließ auf der Schlussrunde eine bessere Platzierung liegen. Hauser lag im ersten Rennen nach der WM in Oberhof nach dem ersten Schießen auf Rang vier, nach dem ebenfalls fehlerfreien zweiten gar auf Position drei. Läuferisch passte es in der Folge nicht ganz, weshalb der zweite Sprint-Saison-Podestplatz nach dem Sieg in Kontiolahti ausblieb.

"Ich hatte beim Einschießen einige Schwierigkeiten, weil der Wind ständig gewechselt hat. Umso cooler ist es, dass ich mit null Fehlern durchgekommen bin. Es ist alles extrem knapp zusammen und auf der Schlussrunde konnte ich diese wenigen Sekunden leider einfach nicht mehr gutmachen. Dass sich aber am Ende ein Top-Ten-Platz ausgegangen ist, freut mich wirklich extrem", resümierte das ÖSV-Ass. Ihr fehlten nur 9,3 Sekunden auf die drittplatzierte Französin Anais Chevalier-Bouchet. Hauser ist auch im Gesamt-Weltcup Siebente, in Führung liegt da die Französin Julia Simon, die am Freitag über Rang neun nicht hinauskam.

Anna Juppe (+1:42,8 Min.) landete auf Platz 34, Anna Gandler (+2:03,9) als 48., Dunja Zdouc (+2:15,0) als 56. und Tamara Steiner als 60. (+2:18,8) waren noch deutlich dahinter. Am Samstag (15.45 Uhr) folgt das Verfolgungsrennen mit allen fünf ÖSV-Athletinnen.