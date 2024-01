Eisschnelllauf-Ass Herzog holt bei EM Bronze über 500 m

Österreichs Aushängeschild im Eisschnellauf, Vanessa Herzog hat nach einer bisher durchwachsenen Saison EM-Bronze über 500 Meter geholt.

Vanessa Herzog hat am Samstag bei den Eisschnelllauf-Europameisterschaften in Heerenveen die Bronzemedaille über 500 m gewonnen. Die Tirolerin musste sich in 37,89 Sekunden nur den Niederländerinnen Femke Kok (37,28) und Jutta Leerdam (37,70) geschlagen geben. Nach einem mäßigen Saisonstart hat Herzog zum Jahresende mit zwei sechsten Weltcup-Rängen über 500 m bereits einen Aufschwung erkennen lassen.