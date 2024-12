Hauser im Massenstart von Le Grand Bornand Zwölfte

Biathletin Lisa Hauser hat am Sonntag beim Weltcup-Massenstartrennen über 12,5 km in Le Grand Bornand Rang zwölf belegt.

Die Tirolerin kämpfte lange um einen Top-Ten-Platz, zwei Fehlschüsse waren schließlich einer zu viel. Es gewann erstmals die Deutsche Selina Grotian vor ihrer Landsfrau Franziska Preuß. Im Männer-Rennen über 15 km, das ohne ÖSV-Beteiligung stattfand, setzte sich der Norweger Tarjei Bö vor Danilo Riethmüller (GER) sowie seinem Bruder Johannes Thingnes durch.

Nach den Weihnachtsfeiertagen gibt es am 28. Dezember die World Team Challenge auf Schalke in Gelsenkirchen, der Weltcup-Tross schlägt im neuen Jahr ab 9. Jänner in Oberhof auf.