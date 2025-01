Herzog strauchelt in Kanada

Die Kärntner Eisschnellläuferin Vanessa Herzog ist am Freitag (Ortszeit) zum Auftakt des Calgary-Weltcups über 1.000 m in 1:16,06 Min. in der A-Gruppe nur auf den 19. und vorletzten Rang gekommen.

Die Japanerin Miho Takagi gewann in 1:13,10. Der Tiroler Gabriel Odor sammelte an der Stätte seines Trainingsmittelpunkts über 1.500 m als Achter der B-Gruppe in 1:45,21 13 Weltcup-Punkte. Landsfrau Anna Molnar bewältigte die 5.000-m-Distanz in persönlicher Bestzeit von 7:21,46.

Das Eis im Olympia-Oval von 1988 gilt traditionell als schnell, die an diesem Wochenende gelaufenen Zeiten haben damit erhöhte Bedeutung für die Qualifikation für die Einzelstrecken-WM Mitte März in Hamar in Norwegen. Herzog hat in diesem Winter noch keinen Top-Ten-Platz, stieg vor zwei Wochen in Heerenveen aus der EM aus und hatte vor den Calgary-Rennen angegeben, gute und solide Rennen fahren zu wollen: "Ich war in den letzten Rennen zu verkrampft und habe mir zu viel Druck auferlegt." Für die 29-Jährige steht am Sonntag noch der 500-m-Bewerb auf dem Programm.