Premiere mit Rennen am Neujahrstag in Winterberg

Die Rodler erleben mit den ersten Weltcup-Rennen der Geschichte am Neujahrstag eine Premiere.

In Winterberg sind am Samstag ein Männer- und ein Doppelsitzerbewerb angesetzt, am Sonntag folgen die Frauen und eine Team-Staffel. Rene Friedl hofft, dass seine Mannschaft den "Erfolgslauf" fortsetzen wird. "Die Bahn hat im unteren Bereich ihre Tücken, darauf gilt es sich bestmöglich einzustellen. Wir können in sämtlichen Disziplinen ganz vorne mitspielen", sagte der ÖRV-Chefcoach.

Der zweifache Saisonsieger und Gesamtweltcup-Zweite Wolfgang Kindl berichtete, dass er sich rundum wohlfühle und auf jeder Bahn schnell sein könne. "Wenn ich den Speed und die Performance von zuletzt mitnehmen kann, ist wieder alles drinnen. Hoffentlich spielt das Wetter diesmal mit und die Bedingungen sind für alle gleich."

Der Österreichische Rodel-Verband (ÖRV) vergab vor Weihnachten vier von acht Startplätzen für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Neben Wolfgang Kindl sind auch David Gleirscher, Madeleine Egle sowie Yannick Müller/Armin Frauscher fix in China mit dabei. Offen ist noch ein Ticket bei den Männern, zwei bei den Frauen und eines bei den Doppelsitzern. Die Qualifikation von Thomas Steu/Lorenz Koller ist allerdings nur Formsache.