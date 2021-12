Rodeln: Österreich will nach Triple beim Heimweltcup nachlegen

Eine Woche nach ihrem Glanzauftritt in Altenberg wollen Österreichs Rodler beim Heimweltcup in Innsbruck an diesem Wochenende nachlegen.

Auch wenn die Latte nach dem historischen Triple von Wolfgang Kindl, Madeleine Egle und den Doppelsitzern Thomas Steu/Lorenz Koller kaum höher liegen könnte. Auch in Hinblick auf Olympia wird es spannend, nach den Rennen auf der Bahn in Igls wird eine erste Vorselektion für Peking erfolgen. Bei den Männern kämpfen fünf Athleten um drei Tickets. Kindl und David Gleirscher haben bereits starke Leistungen abgeliefert, Nico Gleirscher, Jonas Müller und Reinhard Egger sind die weiteren Anwärter. Entschieden ist nach dem Heim-Weltcup aber freilich noch nichts, es folgen im Jänner noch die Weltcups in Winterberg, Sigulda, Oberhof und St. Moritz. Steu von Verletzung nicht mehr gebremst "Ich fühle mich in Igls prinzipiell sehr wohl, habe an die Bahn super Erinnerungen. Die Eindrücke aus dem Training sind sehr positiv. Die eine oder andere Passage muss ich noch die Spur besser treffen, aber der Speed ist wieder richtig gut", sagte Kindl. Das Paket passe, er werde alles daran setzen, weiter auf der Erfolgswelle zu bleiben. "Zwei saubere Läufe" vorgenommen haben sich Steu/Koller. "Dem Fuß geht es gut, es wird von Tag zu Tag besser. Während der Fahrt ist es überhaupt kein Problem, nach dem Rodeln spüre ich die Verletzung minimal, aber das ist leicht auszuhalten", erklärte Steu. Wegen seiner Fußverletzung hatte das Doppel zwei Rennwochenenden verpasst. Am Samstag sind die Männer und Doppelsitzer an der Reihe, am Sonntag die Frauen sowie die jeweiligen Sprintrennen. ÖRV-Aufgebot für Weltcup Innsbruck-Igls: Frauen: Madeleine Egle, Hannah Prock, Lisa Schulte, Selina Egle Männer: Wolfgang Kindl, David Gleirscher, Jonas Müller, Nico Gleirscher, Reinhard Egger; Doppelsitzer: Thomas Steu/Lorenz Koller, Yannick Müller/Armin Frauscher, Juri Gatt/Riccardo Schöpf