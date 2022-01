Ofner im ersten Nakiska-Rennen Vierte

Im Finale des Ski-Cross-Weltcup-Rennens in Nakiska belegt die Österreicherin Katrin Ofner den vierten Platz.

Ski-Crosserin Katrin Ofner hat es beim ersten von zwei Weltcup-Rennen in Nakiska bis ins große Finale geschafft, in diesem musste sich die Steirerin am Freitag aber mit dem vierten Rang begnügen. Andrea Limbacher schied im Viertelfinale aus und wurde Elfte. Bei den Männern war für Tristan Takats (9.) und Robert Winkler (11.) ebenfalls im Viertelfinale Endstation. Die Siege gingen an Sandra Näslund und David Mobärg aus Schweden.

"Nach den zwei verpassten Qualifikationen bei den letzten beiden Rennen vor Weihnachten in Innichen tut dieser vierte Platz sehr gut. Im großen Finale haben sich dann leider ein paar kleine Fehler eingeschlichen, aber mit Rang vier bin ich trotzdem zufrieden", meinte Ofner. Am Samstag folgt in Kanada ein weiterer Bewerb.