Ofner in Reiteralm-Quali auf Platz drei

Ski-Crosserin Katrin Ofner ist beim Heim-Weltcup auf der Reiteralm in der Steiermark mit einem dritten Quali-Platz ins Finale eingezogen.

Auch Sonja Gigler als Fünfte überzeugte am Dienstag, beide werden am Donnerstag im 16er-Finale antreten. Bei den Männern schafften Mathias Graf als Vierter, Johannes Aujesky (11.) und Tristan Takats (14.) den Sprung ins 32er-Finale, das ebenfalls am Donnerstag (beide ab 11.30 Uhr/live ORF 1) ausgetragen wird.

Der Steirerin Ofner fehlten mit Startnummer eins 1,48 Sekunden auf die Bestzeit der Schwedin Sandra Näslund. Der Vorarlberger Graf lag als Vierter indes nur acht Hundertstelsekunden hinter dem Japaner Ryo Sugai. "Der vierte Platz ist eine gute Ausgangslage, denn im Rennen wird es wichtig sein, als Führender in die erste Kurve einzubiegen", sagte Graf. Am Mittwoch findet die zweite Qualifikation für das für Freitag angesetzte zweite Weltcup-Rennen statt.