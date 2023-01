Auch im fünften Rennen der Parallel-Saison sind Österreichs Snowboard-Männer am Podest gestanden.

Andreas Prommegger wurde am Samstag in Scuol (Schweiz) hinter Oskar Kwiatkowski (POL) und Mirko Felicetti (ITA) Dritter und bleibt im Parallel-Gesamtweltcup weiter in Front. Bei den Frauen war Gastein-Gewinnerin Daniela Ulbing als Fünfte ÖSV-Beste, der Sieg ging an die Deutsche Carolin Langenhorst vor deren Landsfrau Ramona Hofmeister. Auch Ulbing behielt die Gesamtführung.