Österreich holt bei der WM in Georgien die nächste Medaille.

Pia Zerkhold und Jakob Dusek haben am Donnerstag bei der Snowboard-WM in Bakuriani die Silbermedaille im Cross-Bewerb geholt. Das Duo musste sich im großen Finale nur Großbritannien geschlagen geben. Bronze ging an Frankreich. Für Österreich war es die elfte Medaille bei dieser gemeinsamen WM für Snowboard und Ski-Freestyle in Georgien.

Dusek hatte am Mittwoch im Einzelbewerb bereits die Goldmedaille gewonnen. "Mir fällt ein Stein vom Herzen. Ich freue mich so sehr, ich hatte in den letzten Rennen immer weniger Selbstvertrauen", sagte Zerkhold im ORF-TV. Dusek zeigte sich "stolz auf Pia", nach der Goldmedaille habe er befreit fahren können. "Mit zwei Medaillen heimfahren, besser kann es nicht laufen."