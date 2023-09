Wunder: Deutsche nach Sieg über USA im Finale

Mit einem 113:111-Halbfinalsieg stürmt Deutschland zum ersten Mal in ein Basketball-WM-Endspiel. Im Duell um Gold wartet am Sonntag Serbien.

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft steht nach einem sensationellen Sieg über die USA erstmals im WM-Finale. Das Team um Kapitän Dennis Schröder (15 Punkte) bezwang den Olympiasieger am Freitag in der philippinischen Hauptstadt Manila überraschend mit 113:111. Franz Wagner, Andreas Obst und Daniel Theis trumpfen gegen die US-Boys groß auf. Wagner kommt auf 22 Punkte, Obst macht 24, Theis sammelt 21 Zähler. "Es ist einfach geil. Andi Obst hat heute unfassbar gespielt. Es ist unbeschreiblich", sagte Wagner. "Wir waren bis zum Schluss tough. Das hat uns am Ende ins Finale gebracht", meinte Obst nach dem wohl besten Spiel seiner Karriere.



Bogdanovic führt Serben ins Endspiel

Am Sonntag (14.40 Uhr) geht es gegen Serbien um das 1. WM-Gold! Die Serben bezwangen Kanada im ersten Halbfinale mit 95:86 (52:39). Dreier-Spezialist Bogdan Bogdanovic (23 Punkte) war in Manila der beste Werfer der Serben, die erstmals seit 2017 wieder eine Medaille bei einem Großereignis gewinnen werden. Serbiens Trainer-Legende Svetislav Pesic kann seiner langen Karriere ein weiteres Highlight hinzufügen, er wurde bereits 2002 mit Jugoslawien Weltmeister, dazu 1993 mit Deutschland und 2001 mit Jugoslawien Europameister Die Freude über das Finale war so groß, dass der TV-Kommentator seine Stimmer verlor.

Im Duell um Bronze stehen sich ebenfalls am Sonntag (10.30 Uhr) die beiden Verlierer aus dem Halbfinale, USA gegen Kanada, gegenüber.