Baby ertrunken: Star-Autorin unter Mordverdacht

Fiori Giovanni (35) soll ihr Baby in der Badewanne ertränkt haben.

Fiori Giovanni ist in ihrer Heimat Australien ein bekannter Motivationsrednerin, Kommentatorin und Autorin. Die 35-Jährige hat bereits mehr als 30 Selbsthilfebücher veröffentlicht, darunter auch der Bestseller „Defy Your Destiny“. Nun muss sich die 35-Jährige vor Gericht verantworten. Sie soll für den Tod ihrer erst sieben Monate alten Tochter Ilen verantwortlich sein.

Das Unglück ereignete sich am 18. Juli um 7 Uhr am Morgen in Giovannis Wohnung in Melbourne. Giovanni ließ ihre sieben Monate alte Tochter und ihren erst zweijährigen Sohn unbeaufsichtigt in der Badewanne. Als die 35-Jährige zurück ins Bad kam, war das Baby bereits ertrunken. Die Polizei fand nun aber neue Beweise, welche die Mutter schwer belasten. Die Autorin muss sich nun wegen Totschlags vor Gericht verantworten. Ihr droht eine lange Haftstrafe.

"Tausend Messer in meiner Brust"

Nach der Tragödie im Juli teilte Giovanni zahlreiche Videos auf YouTube, auf denen sie über den Verlust ihres Kindes erzählte. "Ich habe mein kleines Mädchen auf tragische Weise verloren. Nein, ich bin noch nicht bereit, darüber zu sprechen, da es immer noch unglaublich frisch ist. Wir versuchen immer noch, es als Familie durchzugehen. Jedes Mal, wenn ich es versuche, fühlt es sich an, als würden tausend Messer in meine Brust stechen.“