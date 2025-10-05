Ballon-Alarm: Flughafen stundenlang lahmgelegt

Der Flughafen der litauischen Hauptstadt Vilnius ist am späten Samstagabend wegen Ballons im Luftraum für mehrere Stunden geschlossen worden.

"Der Flugverkehr ist unseres Wissens nach wegen einer möglichen Serie von Ballons, die sich in Richtung Vilnius bewegen, vorübergehend ausgesetzt", sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers LTOU der Nachrichtenagentur BNS. Mittlerweile wurde der Flugbetrieb wieder aufgenommen.

Der litauische Rundfunk LRT berichtete unter Berufung auf den Leiter des nationalen Krisenmanagements, es habe sich um 13 Ballons gehandelt. In Mitteilungen auf der Webseite der US-Luftfahrtbehörde FAA war hingegen von Heißluftballons die Rede.

Dem Flughafenbetreiber zufolge waren mehrere Nachtflüge von der Sperrung betroffen. Die meisten ankommenden Flugzeuge seien in die Nachbarländer Lettland und Polen umgeleitet worden, während Abflüge gestrichen wurden.

Europäischer Flugverkehr wiederholt gestört

Litauen, das die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstützt, hat eine 679 Kilometer lange Grenze mit dem russischen Verbündeten Belarus. Die Hauptstadt Vilnius liegt nur etwa 30 Kilometer von der Grenze entfernt. Das NATO-Mitglied hatte im August als Reaktion auf Drohnen aus Belarus eine 90 Kilometer breite Flugverbotszone entlang der Grenze eingerichtet.

Der europäische Flugverkehr war in den vergangenen Wochen wiederholt durch gesichtete Drohnen und Luftraumverletzungen gestört worden, darunter an den Flughäfen in Kopenhagen und München.