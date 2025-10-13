Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
María Corina Machado
© Getty Images

María Machado

"Dämonische Hexe": Maduro beschimpft Nobelpreisträgerin

13.10.25, 08:24
Teilen

Venezuelas autoritärer Präsident Nicolás Maduro hat die Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado indirekt als Hexe bezeichnet. 

"90 Prozent der gesamten Bevölkerung lehnen die dämonische Hexe "La Sayona" ab", sagte Maduro am Sonntag (Ortszeit). Er vermeidet es in der Regel, Machado beim Namen zu nennen und bezeichnet sie unter anderem als "La Sayona" - eine Anspielung auf eine Geistergestalt aus einer venezolanischen Legende.

"Wir wollen Frieden - und wir werden Frieden haben. Aber einen Frieden mit Freiheit, mit Souveränität, mit Unabhängigkeit, mit Würde und mit Gleichheit", sagte Maduro in der Hauptstadt Caracas. Machado gilt als entschiedene Widersacherin des Präsidenten, der seinen politischen Ziehvater Hugo Chávez nach dessen Tod 2013 an der Staatsspitze abgelöst hatte. Sie bemühte sich 2023 um die Präsidentschaftskandidatur, wurde jedoch wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten von der Wahl im darauffolgenden Jahr ausgeschlossen. Kritiker werfen Maduro systematische Wahlmanipulation vor.

Nicholas Maduro
© Getty Images

Das Nobelpreiskomitee hatte Machado (58) in der vergangenen Woche für "ihren Kampf für einen gerechten und friedlichen Übergang von Diktatur zur Demokratie" mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden