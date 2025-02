Unglaublicher Hakenkreuz-Eklat bei Deutschland-Wahl

In einem deutschen Wahllokal kam es zu einem Mega-Eklat.

In einem Wahllokal in einer Schule in Rostock-Dierkow hat man am frühen Morgen des Wahlsonntags mehrere Graffiti mit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gefunden.

Der örtliche Hausmeister war darauf aufmerksam geworden. Es handelt sich um Neonazi-Schmierereien. Der zuständige Polizeiführer Nils Tiede sagte der deutschen Bild-Zeitung: „Dabei handelt es sich vor allem um Hakenkreuze und Sprüche wie ‚Fuck Antifa‘."

Hakenkreuz-Graffiti

Weiter ließ die Polizei wissen: "Der komplette Eingangsbereich ist beschmiert. Es sind so viele Hakenkreuze, dass man sie kaum zählen kann. Die Graffiti müssen entfernt werden.“