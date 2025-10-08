Alles zu oe24VIP
almdöner
© Screenshot reddit

Darf man das?

Aufregung um "Alm-Döner" mit Leberkäse

08.10.25, 14:12
Die deutsche Küche ist bekannt für kreative Kombinationen – doch diese Idee spaltet das Netz: Ein Foto auf Reddit zeigt einen sogenannten „Alm-Döner“ – eine ungewöhnliche Mischung aus Leberkäse, Pitabrot und Honig-Senf-Dressing. 

Das Bild, das derzeit auf Reddit die Runde macht, zeigt ein halbiertes Pitabrot auf einem Teller, gefüllt mit einer dicken Scheibe Leberkäse, Krautsalat, Eisbergsalat, Gurke und einer Honig-Senf-Soße.

almdöner
Die Kombination wird auf der abgebildeten Speisekarte als „Alm-Döner“ angeboten – Preis: 8 Euro. Daneben steht ein weiterer Eintrag: ein „Backfischdöner“ mit ähnlichen Zutaten.

Echtheit unklar – Reaktionen eindeutig

Ob das Foto tatsächlich von einer realen Speisekarte stammt, ist nicht abschließend verifizierbar. Der Beitrag wurde laut User-Kommentaren offenbar in einem deutschen Imbiss aufgenommen.

In den sozialen Netzwerken wird die Kreation mit einer Mischung aus Verwunderung, Humor und Faszination aufgenommen. Viele Nutzer sehen darin einen „kulinarischen Fehltritt“, andere feiern den Mut zur Innovation.

Trend zur Fusion-Küche

Der „Alm-Döner“ reiht sich ein in eine Serie von Hybrid-Gerichten, die traditionelle deutsche Zutaten mit Streetfood-Klassikern verbinden. Schon in der Vergangenheit sorgten Varianten wie der Currywurst-Döner oder der Schnitzel-Wrap für Gesprächsstoff.

