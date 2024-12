Blutbad: Mann vor eigener Garage niedergeschossen

Das Opfer (40) wurde mit 6 Schüssen angeschossen und schwebt noch in akuter Lebensgefahr.

Der 40-jährige Mann wurde in der Nacht auf Montag um gegen 3:30 Uhr vor der eigenen Garage in Essen (Deutschland) niedergeschossen. Er wurde 4 Mal in den Bauch und Oberschenkel getroffen, dazu verletzten ihn noch zwei Streifschüsse. Es wurden auch mehrere Einschusslöcher im Garagentor und in einer Mauer gefunden.

Tatverdächtiger schon festgenommen

Der stark blutende Mann wurde noch in der Garageneinfahrt versorgt und in der Uniklinik Essen notoperiert. Er schwebt noch in akuter Lebensgefahr.

Kurz danach wurde schon ein Tatverdächtiger von der Polizei festgenommen. Es handelt sich um einen türkischen Mann (26) aus Bocholt (Deutschland), welcher sich in der Nähe des Tatorts in einem Gebüsch versteckt hat.