Preis-Schock am Münchner Oktoberfest: 410 Euro für ein Steak

Die Preise auf dem Oktoberfest steigen auch 2025 weiter rasant – mit teils unglaublichen Rekordsummen.

Am Samstag beginnt das traditionelle Münchner Oktoberfest. Wer dieses Jahr auf die Wiesn geht, muss tief in die Tasche greifen. Die Preise für Bier, Speisen und auch Wasser sind deutlich angestiegen.

Besonders teuer ist dabei ein Steak, das Käfers Wiesn-Schänke anbietet. Das Tomahawk-Karree vom Wagyu, einer japanischen Rinder-Rasse, kostet auf dem Oktoberfest unfassbare 410 Euro. „Das Stockyard Fleisch bietet ein besonders volles Geschmackserlebnis“, heißt es dabei auf der Karte. Das Steak ist 1,2 Kilo schwer und ist für fünf Personen. Dazu wird Sauce béarnaise, Pastinaken-Püree, Spinat und Estragon-Butter serviert.

15,80 Euro für ein Maß Bier

Teuer ist auch das klassische Bier. Eine frisch gezapfte Maß Bier kostet 2025 zwischen 14,50 € und 15,80 € – je nach Festzelt und Lage. Im Vergleich zum Vorjahr sind das spürbare Steigerungen: 2024 lagen die Bierpreise noch zwischen 13,60 € und 15,30 €.

ARCHIV - 21.09.2019, Bayern, München: Besucherinnen prosten sich beim Auftakt zum Oktoberfest im Paulaner-Festzelt mit ihrer ersten Maß Bier zu. (zu dpa "Wiesn-Chef warnt vor Preissteigerung auf 14 Euro pro Maß") Foto: Matthias Balk/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Matthias Balk

15 Euro für Wasser

Auch Wasser und alkoholfreie Getränke sind drastisch teurer geworden. So wird im Weinzelt für einen Liter Wasser schon 15,33 € verlangt. Für Tafelwasser, Spezi oder Limonade liegen die Preise in vielen Zelten zwischen 10 und 13 € pro Liter. München

Ein halbes Hendl schlägt beispielsweise in manchen Zelten mit etwa 17,20 € bis 25,50 € zu Buche.

Wer dieses Jahr zur Wiesn geht, sollte also ein großzügiges Budget einplanen – alleine Bier und Essen können schnell mehr kosten, als viele erwarten.