Kalorienfalle Oktoberfest: So viele Kalorien stecken in Brezel, Bier und Co.

Bier, Brezen und Brathendl: Das Oktoberfest ist das kulinarische Paradies schlechthin! Doch wer sich mehrere Tage lang hemmungslos durch die Wiesn-Schmankerl schlemmt, riskiert, dass Dirndl oder Lederhose bald ziemlich stramm sitzen.

Das Oktoberfest ist zweifellos das Highlight des Jahres und wer könnte bei all den Leckereien wie Grillhendl, Kaiserschmarrn und Co. schon widerstehen? Aber aufgepasst: Wenn Sie nicht wollen, dass Ihr Dirndl oder Ihre Lederhose plötzlich zu eng werden, sollten Sie die Kalorien im Auge behalten. Hier kommt die Wiesn im Kalorien-Check.

Brezel: Der Klassiker mit Suchtfaktor

© Getty Images

Kaum ein Wiesn-Besucher kommt an der goldbraunen, leicht salzigen Brezel vorbei. Aber Achtung! So ein knuspriges Teil hat satte 260 Kalorien. Wenn Sie sie dann noch mit Butter oder Liptauer genießen, landen locker 350 Kalorien im Bauch und das für den kleinen Snack zwischendurch!

Grillhendl und Co.: Fleischgenüsse mit ordentlich Kalorien

Das knusprige Brathendl darf bei keinem Wiesn-Besuch fehlen. Doch der Genuss hat seinen Preis: Ein halbes Hendl bringt es locker auf 800 Kalorien. Wer dazu noch eine Weißwurst (150 Kalorien) mit süßem Senf und eine Brezel (noch mal 260 Kalorien) verdrückt, ist schnell bei 1.200 Kalorien.

© Getty Images

Die Leberkäs-Semmel, ein weiterer Wiesn-Klassiker, ist ebenfalls eine wahre Kalorienbombe. Ein Stück Leberkäse (440 kcal) in einer Semmel kommt auf etwa 500 Kalorien, je nachdem, wie groß die Semmel ist und welche Zutaten noch hinzukommen.

Süße Versuchungen als Kaloriengefahr

Wer nach dem herzhaften Mahl noch ein Dessert verspeist, hat sein Kalorienkonto schnell überzogen. Zuckerwatte kommt auf etwa 110 Kalorien pro 100 Gramm, während die gebrannten Mandeln mit satten 580 Kalorien pro 100 Gramm zu Buche schlagen. Eine weitere süße Versuchung, die den Wiesn-Besuchern den Mund wässrig macht, ist der Kaiserschmarrn. Mit stolzen 800 Kalorien für eine Portion, verliert man schnell den Überblick.

Die große Kalorienbombe: Bier

© Getty Images

Jetzt kommt der wahre Kalorien-König der Wiesn: das Bier! Das Oktoberfestbier ist nicht nur stärker als das gewöhnliche Helle, es ist auch eine richtige Kalorienbombe! Eine Maß Bier (1 Liter) bringt satte 500 Kalorien auf den Tisch. Wer hier mehrere Runden dreht, kann sich schnell bei 1.500 Kalorien für den Tag wiederfinden.

Für kalorienbewusste Wiesn-Besucher

Natürlich gibt es auch ein paar leichte Alternativen für die kalorienbewussten Wiesn-Besucher. Sauerkraut und Blaukraut sind mit nur 50 bzw. 70 Kalorien pro Portion relativ kalorienarm und bieten eine gesunde Ergänzung zu den fleischlastigen Gerichten. Auch Radieschen mit nur 30 Kalorien pro Portion sind eine gute Wahl, wenn man den kalorienreichen Hauptgerichten etwas entgegenwirken möchte.

So viele Kalorien hat der durchschnittliche Wiesn-Besuch

Wie viel Kalorien schleppt man nun also mit einem durchschnittlichen Wiesn-Besuch nach Hause? Wenn man sich eine halbe Portion Hendl (800 Kalorien), eine Brezel (260 Kalorien), eine Maß Bier (500 Kalorien) und ein Dessert (z. B. gebrannte Mandeln oder Zuckerwatte mit insgesamt ca. 400 Kalorien) gönnt, kann der Kalorienkonsum für den Tag schon bei etwa 1.960 Kalorien liegen. Wer da noch einen Kaiserschmarrn und ein weiteres Bier dazu nimmt, landet locker bei 2.500 Kalorien und mehr.

Wer also auf seine Figur oder Kalorienzufuhr achten möchte, sollte mit Bedacht genießen.