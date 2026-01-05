Festnahme: Haus von Trump-Vize JD Vance attackiert

Nach einem Vorfall beim Privathaus von US-Vizepräsident JD Vance in Cincinnati ist eine Person US-Medien zufolge in Gewahrsam genommen worden.

Die Polizei ermittle nach dem Vorfall in der Nacht auf Montag (Ortszeit). Mehrere Fenster des Hauses schienen kaputt zu sein, berichtete der Lokalsender WCPO direkt vom Vance-Anwesen im US-Staat Ohio.

Sowohl Einsatzkräfte der Polizei als auch des Secret Service durchsuchten das Gelände um das Haus, so der zum ABC-Netzwerk gehörende Sender unter Berufung auf Polizisten. Der Secret Service habe kurz nach Mitternacht die Polizei informiert, dass jemand "Richtung Osten" vom Gelände weglaufe, sagte ein Polizeisprecher dem Sender FOX19. Die Polizei habe den Verdächtigen daraufhin gefasst.

Ob Vance oder seine Familie zu dem Zeitpunkt zu Hause waren, ist unklar. Die Stadt Cincinnati hatte Ende Dezember angekündigt, die Zugangsstraßen zum Anwesen des Vizepräsidenten in der Zeit von 29. Dezember bis 4. Jänner zu sperren. Weitere Anrainer der Gegend könnten weiter in ihre Häuser gelangen, müssten dafür aber mehrere Sicherheitskontrollpunkte passieren. Nach WCPO-Angaben gab es die Sperren Montagfrüh nicht mehr.