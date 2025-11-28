Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Enttäuschend

Seniorin findet 16.000 Euro in einem Koffer: DAS ist der unglaubliche Finderlohn

28.11.25, 22:43
Eine 77-jährige Frau hat der Polizei einen Koffer voller 16.100 Euro übergeben, den sie in einem Supermarkt gefunden hatte. 

Was die Seniorin jedoch nicht erwartet hatte, war der mickrige Finderlohn, den der Besitzer ihr für ihre Ehrlichkeit zuteilte.

Der Fund

Am Dienstagnachmittag machte Ginette beim Einkaufen eine unerwartete Entdeckung: In einem Einkaufswagen lag ein vergessener Aktenkoffer. Als sie ihn öffnete, fand sie eine große Summe Geldscheine zwischen allerlei Zettelwerk. "Als ich all das Geld sah, habe ich mich in die Lage des Besitzers versetzt. Ich habe nicht einmal nachgezählt, ich bin sofort zur Polizei gegangen", sagte die Frau aus dem schweizerischen Tramelan im Kanton Bern  laut Medienberichten. 

Die Belohnung

Obwohl sie nicht darauf gehofft hatte, dass ihr Ehrlichkeit finanziell vergütet wird, hatte sie doch eine größere Anerkennung erwartet. Am nächsten Tag überbrachte die Polizei den Finderlohn des Kofferbesitzers. Und der war alles andere als großzügig: 30 Franken (rund 32 Euro).

"Das hat mich verletzt" 

Ginette zeigte sich enttäuscht und empört über den Betrag. "Das hat mich verletzt", sagte sie. Sie erklärte, dass sie gehört habe, es sei üblich, dem Finder zehn Prozent des Werts des gefundenen Gegenstands zu geben, was in diesem Fall rund 1.500 Franken ausgemacht hätte. "30 Franken … das ist wirklich erniedrigend! Vor allem, weil ich mich beeilt habe, damit dieser Mann nicht zu lange gestresst ist", sagte sie weiter.

