Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Eier
© Getty Images

Selbstversuch

Harvard-Forscher isst 720 Eier – und bleibt gesund

14.10.25, 22:02
Teilen

Ein Forscher der US-Eliteuni Harvard stellt mit seinem Selbstversuch gängige Ernährungsmythen infrage.

USA. Der Harvard-Forscher Nick Norwitz hat mit einem ungewöhnlichen Selbstversuch für Aufsehen gesorgt: Einen Monat lang aß er 24 Eier pro Tag, also insgesamt 720 Eier – rund 133.000 Milligramm Cholesterin. Das überraschende Ergebnis: Seine Cholesterinwerte hat das kaum verändert. Sein Versuch zeigt, dass Eier keine schlechten "Cholesterin-Bomben" sind. Demnach führt eine extrem hohe Cholesterin-Aufnahme nicht automatisch zu einem Anstieg des "bösen" Cholesterins.

Cholesterin ist ein lebenswichtiger Stoff, der in jeder Körperzelle vorkommt und viele Stoffwechselprozesse unterstützt und setzt sich aus LDL ("schlechtes") und HDL ("gutes") Cholesterin zusammen. Zwar lagert sich LDL an Arterienwänden ab, aber es hat auch wichtige Funktionen im Körper. HDL unterstützt beim Blutfett-Abbau. Zu viel Cholesterin kann die Arterien verengen – das erhöht das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle.

Norwitz ergänzte seine Diät mit Bananen und Beeren, um Vitamine und Antioxidantien aufzunehmen. Dennoch warnen Experten: Eine derart einseitige Ernährung sei nicht gesund und auf Dauer riskant. Für eine stabile Herzgesundheit bleiben eine ausgewogene Ernährung, Bewegung und der Verzicht auf Nikotin entscheidend. Vor allem die mediterrane Küche – mit viel Gemüse, Fisch, Nüssen und Olivenöl – gilt als besonders gesund.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden